Tmw - Milan, comunicato l'addio a Pioli: presto summit con Fonseca per chiudere

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli non sarà più l'allenatore del Milan nella prossima stagione, nonostante un contratto valido ancora per un ulteriore anno. Una notizia oramai nota da tempo, col Milan che darà il via ad un nuovo ciclo verosimilmente col portoghese Paulo Fonseca seduto in panchina.

Ma andiamo con ordine: nella giornata di oggi, secondo le ultimissime raccolte da Tuttomercatoweb, la società rossonera ha comunicato allo stesso Pioli la propria decisione in modo ufficiale. Di fatto, quindi, vista la presenza di ancora un anno di contratto si tratterà di esonero a meno che le due parti in causa non trovino un accordo sulla buonuscita nelle prossime settimane.

A quel punto, virata decisa su Paulo Fonseca, tecnico in uscita dal Lille: le ultime ore hanno portato a fugare gli ultimi dubbi, con l'ex Roma che sta così vincendo la corsa con tutti gli altri candidati in lista. A tal proposito, presto è previsto un summit col tecnico ed il suo entourage per limare gli ultimi dettagli in merito al contratto che lo legherà al Milan per i prossimi anni. "Devo essere sincero: per me è importante giocare la Champions League ma ho anche altre cose a cui pensare. Devo valutare anche altre possibilità. Che sia qui o da qualche altra parte, voglio fare un passo avanti nella mia carriera", erano state le sue parole nelle scorse ore.