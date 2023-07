Tmw - Milan, fatta per Chukwueze! Accordo da 20mln più bonus al Villarreal

Accordo tra Milan e Villarreal per Samuel Chukwueze raggiunto negli ultimi minuti: 20 milioni più bonus fino ad arrivare a 28

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Accordo tra Milan e Villarreal per Samuel Chukwueze raggiunto negli ultimi minuti: 20 milioni più bonus fino ad arrivare a 28. L'operazione verrà definita nel weekend, ora il Milan lavora per le firme di Okafor in programma domani. L'esterno nigeriano firmerà un contratto di cinque anni con il club rossonero, dunque fino al 2028, e completerà una spettacolare trequarti composta già da Leao e Pulisic, alla quale si aggiungerà anche lo svizzero.