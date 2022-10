Tmw - Milan, il rinnovo di Leao è un incubo: incontro saltato, non c’è neanche trattativa

Non ci sarà l'atteso incontro fra il padre di Rafael Leao e la dirigenza milanista che era in programma per oggi.

Non ci sarà l'atteso incontro fra il padre di Rafael Leao e la dirigenza milanista che era in programma per oggi. Il summit doveva tenersi nel primo pomeriggio, ma poi è stato confermato l'annullamento dell'appuntamento per la giornata di oggi. Sono ancora ignote le cause, così come non si sa ancora se il meeting sia stato spostato a un'altra data, o meno. In serata si è presentato l'avvocato-agente di Rafael Leao, Ted Dimvula, con un collaboratore a Casa Milan per parlare con Paolo Maldini. Un incontro che è durato poco e che di fatto non ha avuto conseguenze sostanziali. In soldoni: serviranno altri incontri per capire come muoversi, ma a oggi non c'è una proposta contrattuale sul tavolo da parte del Milan che nelle intenzioni è pronto a offrire 6 milioni, ma dall'altro deve districarsi in una situazione complessa (ci sono in mezzo i 19,5 milioni di euro che Leao e il Lille devono allo Sporting, più la questione della doppia procura). A riportarlo è Tuttomercatoweb.