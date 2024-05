Tmw - Milan, vincono i tifosi: Lopetegui sta per andare al West Ham

Il Milan dice addio a Julien Lopetegui? Come scrive Tmw, il tecnico viaggia verso il West Ham, le parti sono abbastanza positive

Il Milan dice addio a Julien Lopetegui? Come scrive Tmw, il tecnico viaggia verso il West Ham, le parti sono abbastanza positive sulla possibilità di chiudere la trattativa con un accordo da 4 milioni all'anno più bonus, per arrivare a cinque. Lunghezza di due anni più opzione per un'altra stagione, con buona pace del Milan. Che, ora, potrebbe virare su altri obiettivi. E con Ibrahimovic che spinge per van Bommel.