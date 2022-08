Tmw - Milik-Juventus: un flirt lungo addirittura sei anni

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Arek Milik sarà il nuovo attaccante della Juventus, dopo che i bianconeri hanno trovato gli accordi del caso sia con l'Olympique Marsiglia che con l'entourage del giocatore. Il polacco è già in viaggio verso Torino e nelle prossime ore svolgerà le visite mediche prima di firmare il suo nuovo contratto coi bianconeri.

Un inseguimento lungo 6 anni

Sì perché Milik e la Juventus hanno flirtato a lungo, prima del sì di queste ore. Era addirittura il luglio del 2016 quando i bianconeri sondarono per la prima volta il suo nome: all'epoca Milik si metteva in mostra con la maglia dell'Ajax e sembrava destinato a diventare uno dei top del ruolo a livello europeo. Il corteggiamento juventino non andò però a buon fine proprio perché il Napoli, alla ricerca del sostituto di Gonzalo Higuain, decise di fare all in e di farlo sbarcare a Capodichino. In azzurro rimase 4 anni e mezzo, fino al gennaio del 2021: in quei mesi Milik disse non al rinnovo, ingolosito ancora una volta dalle avances bianconere. Ma De Laurentiis, dopo la delusione Higuain, non voleva in alcun modo cedere alla Juventus e per questo non scese mai dalla richiesta di 50 milioni di euro. In quel momento arrivò l'Olympique Marsiglia che lo portò in Francia. Oggi, un anno e mezzo dopo e a 6 anni dal primo approccio, ecco che Arek Milik e la Juventus possono finalmente incontrarsi.