TMW - Morata subito a Torino: può arrivare già oggi e domani firmerà il contratto

Alvaro Morata dall'Atletico Madrid è un affare fatto. Trattativa definita, domani lo spagnolo sarà a Torino per visite e firma ma il club bianconero cercherà di anticipare l'arrivo a oggi per poter eseguire i test nella mattinata di domani. Saranno 9 i milioni per il prestito con 45 per il diritto, la società bianconera potrà prorogare il prestito per un'altra stagione posponendo il riscatto al 2022. Lo riporta TMW.