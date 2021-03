Tmw - Roma, oggi Pinto e Friedkin a Trigoria: ecco la situazione di Fonseca

Il giorno dopo è quello delle valutazioni. Nessun vertice d’urgenza o confronto a Trigoria, ma un’analisi, come quotidianamente accade, tra Pinto e Friedkin sul momento che sta vivendo la Roma. Che non sia piaciuta la sconfitta contro il Napoli non è un mistero e le telecamere dell’Olimpico che inquadrano il presidente giallorosso mentre scuote la testa ne è la prova. Delle riflessioni sul futuro sono cominciate e l’accesso alla prossima Champions League potrebbe non bastare più a Paulo Fonseca per tenersi la panchina giallorossa. I nomi che circolano per un’eventuale sostituzione sono i soliti: Allegri, Sarri e Nagelsmann, ma il casting è appena cominciato e non è ancora entrato nel vivo. Tiago Pinto, che oggi era a Trigoria con i Friedkin, ha stretto un ottimo rapporto con Fonseca e anche oggi ha sentito telefonicamente l’allenatore. La sensazione, però, è che lo scudo del GM non sia infinito e che pian piano si stia logorando. La squadra, intanto, solo domani tornerà a Trigoria e analizzare con il tecnico la brutta prestazione fatta con il Napoli con la speranza che non si ripeti perché difficilmente i Friedkin potrebbero tollerarne un’altra.