Tmw - Roma scatenata: dopo Dybala, riavviati i contatti con Belotti

L'ex capitano del Torino, libero da fine giugno, non ha ancora trovato una nuova squadra e la Roma potrebbe essere la pretendente giusta in tal senso

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'acquisto di Paulo Dybala, per il quale manca solo l'ufficialità dell'approdo alla Roma, i giallorossi non si fermano e nelle ultime ore i dirigenti del club di Friedkin hanno riallacciato i contatti con Andrea Belotti e il suo entourage. L'ex capitano del Torino, libero da fine giugno, non ha ancora trovato una nuova squadra e la Roma potrebbe essere la pretendente giusta in tal senso. Tra l'altro, Belotti è già stato compagno di squadra di Dybala al Palermo, giocatore con cui spesso si dava il cambio a partita in corso sotto la guida di Beppe Iachini. Lo scrive Tuttomercatoweb