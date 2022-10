Tmw - Roma, tegola Spinazzola: finisce il 2022 dell'esterno

Il laterale giallorosso, secondo quanto raccolto da Tmw, non è partito per la trasferta di Verona.

Finisce il 2022 di Leonardo Spinazzola. Il laterale giallorosso, secondo quanto raccolto da Tmw, non è partito per la trasferta di Verona a causa di una lesione al retto femorale sinistro. L'ex Juventus e Atalanta si rivedrà in campo solamente dopo il Mondiale.