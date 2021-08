Tmw - Salernitana, caccia alla punta: non solo Tutino, anche Lapadula in lista

Simy, Tutino, Bonazzoli, Favilli e anche Gianluca Lapadula: il nazionale peruviano è entrato nella lista di obiettivi per l'attacco di Fabiani per rinforzare il reparto avanzato di Castori, che ha chiesto a gran voce nuovi arrivi nelle ultime ore. Sull'attaccante del Benevento gli interessamenti non mancano, ma la possibilità di rimanere in Serie A potrebbe essere una tentazione forte, specie in una squadra che ha un gran bisogno di attaccanti con esperienza di massimo campionato. A riportarlo è Tuttomercatoweb.