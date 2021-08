Tmw - Salernitana, Simy si avvicina: il calciatore si sta convincendo

La Salernitana è sempre più vicina a Simy. Dopo l'accordo col Crotone a circa 6 milioni raggiunto già ieri, in queste ore si sta lavorando al si del giocatore, che si sta convincendo dopo le resistenze delle scorse settimane. Staccato ormai il Maiorca, che scorsa settimana è stato anche in Italia per provare a chiudere per il nigeriano, ma la cui offerta per il cartellino non ha mai superato i 4 milioni di euro. A riportarlo è Tuttomercatoweb.