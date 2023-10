Tmw - Salernitana, Sousa esonerato! Tutto fatto per il nuovo allenatore

Ci siamo: Filippo Inzaghi può considerarsi il nuovo allenatore della Salernitana.

Ci siamo: Filippo Inzaghi può considerarsi il nuovo allenatore della Salernitana. Il patron Danilo Iervolino, riferisce TMW, ha infatti sciolto le riserve, decidendo di esonerare Paulo Sousa. La scelta è già stata comunicata al tecnico portoghese, seguirà a stretto giro di posta il comunicato ufficiale.

SuperPippo torna in Serie A. Definito, tra ieri e oggi, anche l'accordo con Filippo Inzaghi, che torna così a guidare una formazione del massimo campionato. Contratto fino a giugno con opzione per il rinnovo in caso di salvezza del club granata.