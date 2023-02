Tmw - Samp-Inter, 6,5 per Zanoli: “Mostra buona personalità alla prima da titolare”

Voto 6,5 per il terzino di proprietà del Napoli Alessandro Zanoli, in campo 84 minuti

TuttoNapoli.net

La Sampdoria ferma l’Inter: 0-0 il risultato finale a Marassi. Al termine della gara, la redazione di Tuttomercatoweb.com ha stilato le pagelle delle due squadre. Voto 6,5 per il terzino di proprietà del Napoli Alessandro Zanoli, in campo 84 minuti: “Prima da titolare con la maglia della Samp per il giovane di proprietà del Napoli che mostra una buona personalità sulla fascia andando al cross verso le punte. Nel secondo tempo patisce di più la spinta di Dimarco”.