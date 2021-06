Tmw - Sarri ha firmato con la Lazio! Dal club il primo indizio social

Maurizio Sarri ha firmato, è il nuovo allenatore della Lazio. Si aspetta solo l'ufficialità, col tecnico ex Juventus che guiderà il club biancoceleste per le prossime due stagioni.

Il contratto - Per il neo tecnico biancocelesteun biennale così suddiviso: 3,5 milioni per il primo anno, stessa cifra più bonus per il secondo. Presente, nel contratto, anche un bonus per la qualificazione in Europa League, e un altro più corposo per l'eventuale piazzamento Champions.

L'indizio della Lazio - Nel frattempo, la Lazio ha postato un'emoticon una una sigaretta. L'ufficialità di Sarri è in arrivo.