Tmw - Sarri-Hysaj pronti a riabbracciarsi: a breve l'ufficialità

Maurizio Sarri pronto a riabbracciare Elseid Hysaj in maglia Lazio. Lo scrive il portale Tuttomercatoweb.com: "Hysaj sarà invece la prima trattativa che verrà chiusa: il 28enne terzino, destro e sinistro, arriverà a parametro zero dal Napoli. Poi a Formello proveranno a stringere per gli esterni d'attacco, essenziali per passare dal 3-5-2 di Inzaghi al 4-3-3 di Sarri.