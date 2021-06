Tmw - Sarri-Lazio, attesa questa sera l'ufficialità: i dettagli del contratto

Maurizio Sarri alla Lazio, ci siamo. La firma ufficiale è attesa per questa sera, dopo l'intesa totale tra le parti definita nelle ultime ore. Per il neo tecnico biancoceleste, dunque, ecco un biennale così suddiviso: 3,5 milioni per il primo anno, stessa cifra più bonus per il secondo. Presente, nel contratto, anche un bonus per la qualificazione in Europa League, e un altro più corposo per l'eventuale piazzamento Champions. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.