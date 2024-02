Tmw - Sassuolo, riflessioni su Bigica: spunta l'idea Gattuso

Ore calde, in casa neroverde, dopo il ko di oggi il Sassuolo riflette sulla posizione di Emiliano Bigica.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ore calde, in casa neroverde, dopo il ko di oggi il Sassuolo riflette sulla posizione di Emiliano Bigica. Sono ore importanti di riflessioni dopo la sconfitta contro il Napoli. Il club neroverde sta valutando se proseguire con l’attuale allenatore oppure cambiare e dare una scossa. In tal senso spunta l’idea Gennaro Gattuso esonerato qualche settimana fa dal Marsiglia. È una possibilità che può diventare qualcosa in più se il Sassuolo dovesse decidere di cambiare. Curiosità: il suo vice Luigi Riccio ha indossato la maglia del Sassuolo dal 2009 al 2011. A riferirlo è Tuttomercatoweb.