TMW - Scambio Dzeko-Sanchez, finito l'incontro tra i club: gli aggiornamenti

Si è concluso pochi istanti fa il summit in un noto hotel milanese tra Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, e l'uomo mercato della Roma, Tiago Pinto. Sul tavolo il futuro di Edin Dzeko ed Alexis Sanchez. Trattativa per lo scambio di prestiti, in serata attesi sviluppi a riguardo. Difficile e complicata ma le parti sono al lavoro per trovare una soluzione. Lo riporta la redazione di Tuttomercatoweb.