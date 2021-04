Tmw - Serie A, la Top 11 del 30° turno: l'azzurro Fabian e Zapata i migliori

Di seguito la Top 11 del 30° turno di Serie A a cura dei colleghi di Tuttomercatoweb. Fabian Ruiz e Duvan Zapata si contendono la palma di miglior giocatore, entrambi protagonisti dei successi di Napoli e Atalanta hanno meritato un 7.5:

ANDREA CONSIGLI

Benevento-Sassuolo 0-1

Primo tempo da spettatore non pagante. Il primo intervento arriva al 57’ su Lapadula fermato comunque in offside. Nel recupero sfodera una doppia parata da urlo che salva il risultato.

DANILO

Juventus-Genoa 3-1

Duttilità e qualità. Prima a sinistra, poi a destra una volta uscito Cuadrado. E poi da sinistra nuovamente azzecca il corridoio giusto per il gol di McKennie.

MARTIN ERLIC

Spezia-Crotone 3-2

Dall'Inferno al Paradiso in poco più di tre minuti e c'è sempre il suo zampino. Prima serve a Maggiore la palla del 2-2 e poi è reattivo a ribadire in rete la traversa di Ismajli che porta al suo Spezia tre punti di platino.

STEFAN RADU

Hellas Verona-Lazio 0-1

Un pomeriggio impreziosito dal lancio telecomandato per Milinkovic-Savic, che vola in cielo e di testa trova un gol pesante quanto un macigno.

MATTIA DARMIAN

Inter-Cagliari 1-0

Non è Hakimi e questo lo si sapeva. Ma pur con le sue caratteristiche si rende protagonista di una prova attenta e con spinta costante a destra. Poi passa a sinistra e trova la fondamentale rete che decide la gara.

FRANCK KESSIE

Parma-Milan 1-2

Sembrava a corto di carburante nelle ultime uscite. Torna a sfornare una grande prestazione dove sembra duplicarsi, se non triplicarsi. E trova persino il suo decimo centro in Serie A, con un grande inserimento e colpo da calcetto.

FABIAN RUIZ

Sampdoria-Napoli 0-2

La sua gara non inizia nel migliore dei modi: tre passaggi, tre errori. Il gol però lo trasforma: da quel momento in poi il centrocampo della Samp va in apnea sulle accelerazioni del numero 8.

SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC

Hellas Verona-Lazio 0-1

Sale subito in cattedra ed è tra i più coinvolti nel fraseggio interlocutorio della Lazio. Risolve una contesa che sembrava destinata al pari con un colpo di testa che profuma di Champions.

DEJAN KULUSEVSKI

Juventus-Genoa 3-1

Tempo cinque minuti e indovina l'angolo sbloccando la partita. È un pericolo costante e con più decisione avrebbe potuto migliorare il suo score. Di sicuro un bel segnale di ripresa rispetto alle ultime prestazioni.



DUVAN ZAPATA

Fiorentina-Atalanta 2-3

Un primo tempo da one man show al Franchi. Sgretola il muro viola con il suo strapotere fisico: firma l'uno a zero su corner, gonfia il bottino con una conclusione facile facile a tu per tu con Dragowski. Ne sciupa altri due, ma questa sera è incontenibile.

DUSAN VLAHOVIC

Fiorentina-Atalanta 2-3

Nonostante la giovane età ha la percezione di avere sulle spalle tutto il peso dell’attacco viola e questo non lo sconvolge. Se la Fiorentina torna in partita è solo merito dei suoi gol. E pensare che ha solo 21 anni.