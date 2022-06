Tmw - Skriniar ad un passo dal Psg: rilancio a 60mln, si chiude nel weekend?

Milan Skriniar è ormai a un passo dal Paris Saint-Germain. Il club campione di Francia è più che mai determinato

Milan Skriniar è ormai a un passo dal Paris Saint-Germain. Il club campione di Francia è più che mai determinato nel mettere sotto contratto il centrale slovacco e dopo le prime due offerte - 40 milioni di euro, poi 50 milioni di euro - nelle ultime ore ha ulteriormente rilanciato avvicinandosi alla richiesta dell'Inter: sul piatto 60 milioni di euro.

La trattativa che per i parigini stanno portando avanti Antero Henrique è in una fase molto avanzata. La richiesta dell'Inter per la cessione di Skriniar è 70 milioni di euro, raggiungibili però anche tramite bonus. E l'impressione è che ormai ci siamo, tanto che le parti in causa contano di chiudere l'operazione entro il week-end. Col giocatore l'accordo è stato raggiunto già da qualche giorno: Skriniar diventerà uno dei difensori più pagati della Ligue 1, con uno stipendio da 7 milioni di euro più bonus.