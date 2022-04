Tmw smaschera l'Inter: "Vende e perde 100mln, ora fa i debiti sui debiti e nessuno parla"

Situazione economica a dir poco critica per l'Inter, analizzata in un editoriale sul sito specializzato Tuttomercatoweb.com

Situazione economica a dir poco critica per l'Inter, analizzata in un editoriale sul sito specializzato Tuttomercatoweb.com: "Come è possibile che in un'annata come quella attuale, dove vengono venduti Lukaku e Hakimi, c'è un rosso da 100 milioni di euro? Guardando poi al patrimonio netto e ai debiti, ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli. Forse nemmeno vendendo tutta la rosa si potrebbe rientrare in quella che è una gigantesca operazione di debito su debito su debito. Un'azienda normale porterebbe i libri in tribunale, invece Suning preferisce accendere un altro bond sul bond precedente. Ed è incredibile che nessuno dica niente. È assurdo che non ci sia un organo che possa dire "o ripianate o vendete", con compiti esecutivi. Dall'altro lato è anche vero che chiunque investe fior di milioni deve essere tutelato: Suning lo ha fatto, in un momento che poteva sembrare buio. Però quella dell'Inter è una crisi che parte da lontano: Thohir, nonostante numeri da brividi, è riuscito a guadagnare intorno ai 150 milioni, acquistando una società indebitata e lasciandone una anche di più".