Tmw - Torino all'esame di laurea col Napoli: granata puntano al 6° posto

All’Olimpico Grande Torino arriverà il Napoli che sta dominando su tutti i campi d’Italia e d’Europa

Già, perché se contro il Lecce era un esame di maturità, domenica prossima sarà una vera e propria laurea. All’Olimpico Grande Torino arriverà il Napoli che sta dominando su tutti i campi d’Italia e d’Europa, in più il Toro ha uno score terribile contro i partenopei: nelle ultime dieci gare non è mai arrivata la vittoria, ma soprattutto sono stati subiti 15 gol a fronte dei soli sei realizzati. In più, c’è l’altro tabù che ha colpito i granata ormai da quattro anni esatti, quello delle tre vittorie consecutive. Juric non ci è mai riuscito così come i suoi predecessori Nicola, Giampaolo e Longo, per ritrovare un tris bisogna tornare ai tempi di Mazzarri.