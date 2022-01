Tmw - Torino-Cagliari, asse caldissimo: oggi nuovi contatti per Nandez

Torino-Cagliari, asse caldissimo. Anche in giornata nuovi contatti per discutere del prestito in Sardegna del centrocampista Daniele Baselli e del possibile trasferimento in granata di Nahitan Nandez, primo obiettivo di Juric per rinforzare il suo centrocampo.

Il calciatore uruguagio potrebbe trasferirsi al Toro in prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo a condizioni già prefissate. E proprio di questi dettagli, in queste ore, stanno discutendo i due club.

C'è poi un altro discorso legato ad Armando Izzo, giocatore a lungo cercato dal Cagliari prima di chiudere Lovato e Goldaniga. Da capire se il difensore campano rientrerà comunque nei discorsi che i due club stanno portando avanti in queste ore.