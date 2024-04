Tmw - Udinese, Cioffi verso l'esonero: da Stramaccioni al traghettatore, i possibili sostituti

Chi potrebbe essere il sostituto? Adesso l'Udinese cerca un tecnico che possa provare a far cambiare la rotta alla squadra

Una sconfitta pesante per l'Udinese. La formazione friulana, che comunque deve giocare gli ultimi 20 minuti contro la Roma, è stata sconfitta 1-0 al "Bentegodi" contro l'Hellas Verona nello scontro diretto per la salvezza. A decidere il match una rete in pieno recupero siglato da Coppola che ha portato i bianconeri a +1 dal Frosinone terzultimo in classifica ma la squadra di Di Francesco oggi giocherà la sua partita sul campo del Torino.

Cioffi verso l'esonero

Da monitorare la situazione di Gabriele Cioffi arrivato sulla panchina dell'Udinese al posto di Andrea Sottil ma, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la sua posizione al momento sarebbe in bilico. Il tecnico bianconero infatti andrebbe verso l'esonero con il club che dovrebbe affidare la panchina ad un altro allenatore per affrontare questo rush finale.

Semplici in corsa

Chi potrebbe essere il sostituto? Adesso l'Udinese cerca un tecnico che possa provare a far cambiare la rotta alla squadra. Fra i possibili tecnici sondati c'è Leonardo Semplici. Fra le ipotesi c'è anche Andrea Stramaccioni ma anche Pinzi come traghettatore fino alla fine della stagione. I primi due sono liberi da vincoli mentre l'ex centrocampista bianconero è legato all'Hellas fino a giugno ma non dovrebbe rappresentare un problema svincolarsi.