Tmw - Vlahovic-Juve, è fatta! Accordo raggiunto fra gli agenti e i bianconeri

Ci siamo, Dusan Vlahovic è sempre più vicino alla Juventus. Proprio in questi minuti, secondo quanto raccolto da TMW, la Juventus e l’entourage del calciatore hanno definito l’accordo su stipendio e commissioni: Vlahovic firmerà con la Juventus un contratto con i bianconeri da 7 milioni di euro a stagione fino al 2026 con opzione al 2027. Accordo chiuso e definito e fumata bianca in arrivo, col giocatore che potrà lasciare Firenze per le visite mediche una volta superata la positività al Covid.