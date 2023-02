Tmw - Zaniolo va da Mertens, è fatta col Galatasaray: la cifra guadagnata dalla Roma

Sono le ore decisive per il clamoroso passaggio di Nicolò Zaniolo al Galatasaray. Un colpo incredibile per la società di Istanbul

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono le ore decisive per il clamoroso passaggio di Nicolò Zaniolo al Galatasaray. Un colpo incredibile per la società di Istanbul, storico per investimenti e portata. Già nella giornata di oggi, il trequartista è pronto per decollare per la sua nuova avventura, per visite e firma. Alla Roma 20 milioni con 2 di bonus, al giocatore contratto fino al 2027 da 3,5 milioni con 35 milioni di clausola rescissoria. Ore decisive, l'imbarco per Istanbul è pronto. Lo si legge su Tuttomercatoweb.