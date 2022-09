TuttoJuve duro: "La Juventus pretenda rispetto: certe decisioni cambiano una stagione"

Il portale TuttoJuve critica duramente le istituzioni calcistiche dopo le decisioni prese da arbitro e VAR

Il portale TuttoJuve critica duramente le istituzioni calcistiche dopo le decisioni prese da arbitro e VAR in occasione della gara tra Juventus e Salernitana. "Accettiamo gli errori durante la gara non al minuto novantacinque, l'arbitro aveva il dovere di consultarsi e prendersi tuffo il tempo che c'era perché certe decisioni cambiano una stagione. A questo punto la Juventus ha assolutamente il dovere di farsi sentire, di sottolineare a livello dirigenziale che negli ultimi anni c'è stato, dal momento di presa visione della Superlega un'attenta analisi degli episodi che riguardano la Juventus in modo maniacale. Ogni gol viene messo sotto la lente di ingrandimento. La squadra di Massimiliano Allegri ha molti difetti, commette molti errori e ad oggi non è da scudetto, ma la partita doveva vincerla ma non perché lo diciamo noi ma perché non è ammissibile che si annulli un gol del genere oltretutto al minuto novantacinque in casa con due espulsi, deterrente anche per le prossime gare.