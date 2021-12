Tuttosport: "Caso plusvalenze, la Carta Ronaldo non c'è: fine caccia per i pm"

"Caso plusvalenze, la Carta Ronaldo non c'è: fine caccia per i pm" scrive Tuttosport in edicola oggi. La famosa Carta Ronaldo, un documento al quale sembrano far riferimento Cherubini e l'avvocato Gabasio intercettati al telefono non è saltata fuori. Dunque, i pm che indagano sulla Juve non la cercano più. Non si hanno certezze sulla sua esistenza: "ma quella carta (una scrittura provata? un contratto?) non è emersa dal mare magnum di documenti che la Procura di Torino ha sequestrato alla Juventus e, ammesso che sia mai esistita, la Juventus non ha aiutato la Procura a trovarla. Risultato? Se ne riparlerà, eventualmente, in fase dibattimentale, ma tutto rimarrà a livello di ipotesi" scrive il quotidiano.