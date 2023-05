Tuttosport - Flop Milan: senza Champions, Pioli rischia l'esonero

"Pioli, quarto posto o ciao. Il tecnico del Milan adesso rischia l'esonero" scrive Tuttosport

Milan ko con l'Inter in semifinale di Champions e attualmente quinto in classifica e ora anche la posizione di Stefano Pioli, che l'anno scorso ha vinto lo Scudetto, può essere messa in discussione.

Tutto passa dalla conquista del quarto posto per la qualificazione alla prossima Champions: "Il mancato raggiungimento degli obiettivi primari di inizio anno e l’eventuale qualificazione alla Champions che era data, in estate, come scontata, non potranno non essere oggetto di attente valutazioni da parte della società, mettendo in forte discussione l’operato dell’area sportiva, con le posizioni di Pioli, Maldini e Massara (quest’ultimi in scadenza di contratto il 30 giugno 2024) quanto meno in discussione" scrive il quotidiano.