Tuttosport - Il Milan (dimenticando il rigore su Osimhen) si sente penalizzato dagli arbitri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'arbitraggio di Torino-Inter, con un rigore clamorosamente negato a Belotti nel primo tempo, non va giù in casa Milan, spettatore interessato della sfida giocata all'Olimpico Grande Torino. Cresce la rabbia, scrive Tuttosport, per una società che si sentiva già penalizzata dagli arbitri in più occasioni: il quotidiano cita Napoli e Spezia, ma va ricordata anche la gara con l'Udinese. E poco importa che il pareggio tra nerazzurri e granata dia un certo vantaggio: quattro punti - o uno a seconda di come finirà Bologna-Inter - che secondo il Diavolo sarebbero dovuti essere sei senza ulteriori discussioni.