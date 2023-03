Tuttosport - Il pm Santoriello non accusa più la Juve: cosa cambia per il processo

"Il pm Santoriello non accusa più la Juve: cosa cambia per il processo" scrive Tuttosport

Ieri infatti la decisione, a pochi giorni dal processo in programma lunedì mattina, la decisione del pm Ciro Santoriello di astenersi dal sostenere l'accusa nel processo sui conti della Juventus.

Decisione arrivata anche dopo i video virali in cui il pm dichiarava la sua fede per il Napoli e l'odio per la Juve ("Lo ammetto, sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus"). Ma cambierà qualcosa per il processo? "Arrivata al termine dell’iter delle indagini, in ogni caso, la decisione di Santoriello non avrà concrete ripercussioni sulla celebrazione del processo".