Tuttosport - Juventus, Danilo assente col Napoli: si tenta il recupero per il Milan

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sul rientro in gruppo agli ordini di Massimiliano Allegri del brasiliano Danilo. Il giocatore è in via di guarigione dalla lesione di medio grado all'adduttore della coscia sinistra, ma ancora non è pronto per la sfida del 6 gennaio contro il Napoli. Secondo il quotidiano la Juventus potrà verosimilmente pensare al suo ritorno in campo a partire da metà gennaio: se non il 15 con l'Udinese, la speranza è quella di rivederlo fra i convocati il 18 con la Sampdoria in Coppa Italia con l'idea di mettere minuti nelle gambe in vista del big match contro il Milan del 23 gennaio.