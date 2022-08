Tuttosport - Juventus, Depay è libero ma resta candidato anche l'ex azzurro Milik

I bianconeri sono alla ricerca di una punta per rinforzare il pacchetto offensivo con Memphis Depay, che rescinderà con il Barcellona, fra i principali candidati

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Movimenti in attacco per la Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di una punta per rinforzare il pacchetto offensivo con Memphis Depay, che rescinderà con il Barcellona, fra i principali candidati. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, però non sarebbero da sottovalutare nemmeno le candidature di Arkadiusz Milik e Marko Arnautovic, di fatto mai usciti dai radar della formazione di Massimiliano Allegri.