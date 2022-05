Tuttosport - Juventus, non solo Koulibaly: altri 3 difensori in lista per il post Chiellini

Quattro nomi per il dopo Chiellini in casa Juventus. La società bianconera sonda il mercato alla ricerca di un sostituto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quattro nomi per il dopo Chiellini in casa Juventus. La società bianconera sonda il mercato alla ricerca di un sostituto, almeno dal punto di vista numerico, per il difensore centrale e capitano. Tuttosport fa l'elenco, partendo da Kalidou Koulibaly: a livello tecnico, il gigante del Napoli è sicuramente il più gradito, ma costa tanto e questo è un ostacolo non da poco. Caro anche il prezzo che chiede l'Arsenal per Gabriel, brasiliano anche lui particolarmente apprezzato alla Continassa. Che a Torino piaccia Nikola Milenkovic, potenzialmente partente dal Franchi, non è un mistero. Secondo il quotidiano, però, la Juve starebbe pensando anche a Igor