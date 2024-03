Tuttosport - L'Inter molla Acerbi? E' infastidita dalla gestione del caso Juan Jesus: i dettagli

Ai nerazzurri, che non hanno gradito quanto accaduto, non è piaciuta la scelta di Acerbi di parlare al ritorno da Roma

TuttoNapoli.net

All'Inter non è piaciuta la gestione di Acerbi dopo il caso Juan Jesus. Come sottolineato da Tuttosport, al di là dell'appoggio umano e legale, ai nerazzurri, che non hanno gradito quanto accaduto, non è piaciuta la scelta di Acerbi di parlare al ritorno da Roma dopo l’esclusione dalla Nazionale e quella di rilasciare un'intervista nelle scorse ore.

L'Inter aveva consigliato al giocatore di tenere un basso profilo in questi giorni e così non è stato: l'episodio potrebbe lasciare strascichi in vista del futuro, con i nerazzurri che, anche in virtù dei 36 anni dell'ex Lazio e Sassuolo, si stanno guardando attorno per la prossima stagione. Tre i profili monitorati: con il sogno Buongiorno per ora inarrivabile, Ausilio tiene nel mirino un altro granata, Schuurs, e lo sloveno dell'Udinese Bijol.