Tuttosport - L'Inter prepara la rivoluzione: via Lautaro per arrivare a Dybala

L'Inter potrebbe permettersi di ingaggiare Paulo Dybala solo dopo una grande cessione con Lautaro Martinez pimo indiziato in tal senso. L'argentino piace molto al Tottenham, con Paratici e Conte che potrebbero dunque fare un "favore" a Marotta spingendo per ottenere il cartellino del Toro. I nerazzurri potrebbero lasciarlo partire per 70 milioni di euro, cifra rifiutata l'estate scorsa ma che potrebbe andare bene nel corso della prossima. Anche l'Atletico Madrid non sta perdendo di vista l'attaccante interista e dunque un alleato potrebbe rivelarsi anche Diego Simeone. Se l'operazione in uscita dovesse andare a buon, ecco che allora Marotta avrebbe la strada spianata per puntare sulla Joya, calciatore su cui è pronto a puntare ad occhi chiusi. A riportarlo è Tuttosport.