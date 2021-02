Tuttosport - La Juve non ha smesso di pensare a Milik: la strategia per l'estate

Ultimo giorno di mercato, ma con gli occhi puntati all’estate. La Juventus continuerà in queste ore a tentare di portare Scamacca alla corte di Pirlo, ma secondo Tuttosport avrebbe già pronto il piano alternativo nel caso un centravanti non arrivi ora e si debba aspettare giugno. In quel caso, infatti, i riflettori del puntato bianconero tornerebbero ad accendersi su Arek Milik, passato di recente dal Napoli all’Olympique Marsiglia ma storicamente molto apprezzato alla Continassa.