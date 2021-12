Tuttosport - Milan, Giroud oggi in gruppo? Pioli spera di recuperarlo

Le indiscrezioni che sono circolate nei giorni scorsi dicevano che tra ieri e mercoledì Olivier Giroud sarebbe dovuto tornare ad allenarsi insieme ai suoi compagni di squadra e invece ha svolto in entrambi giorni un lavoro personalizzato sui campi di Milanello. Vista la situazione, è meglio usare il condizionale, ma oggi, finalmente, potrebbe essere il giorno giusto per rivedere in gruppo il centravanti francese. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che Stefano Pioli spera di recuperare almeno lui per il match di domenica.