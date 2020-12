Tuttosport - Rigore netto per la Juve! Hateboer colpisce Chiesa e lo fa cadere

Per il quotidiano di Torino Tuttosport il rigore su Chiesa era giusto. Testualmente, sulla moviola, si legge: "Rigore netto, Hateboer con la gamba sinistra colpisce la destra di Chiesa". Chiare le parole del quotidiano che vanno in controtendenza rispetto alle polemiche social per la decisione arbitrale di ieri a Torino.