Iachini beffato all'esordio con la Fiorentina: il Bologna trova il pari nel finale, finisce 1-1

Beffa finale per la Fiorentina. Dopo esser stata in vantaggio per oltre un'ora di gioco, dalla rete di Benassi al 26' del primo tempo, il Bologna trova il pareggio nel finale con una rete fantastica di Orsolini. Un pari meritato per i felsinei, che hanno attaccato per l'intera durata del match, creando più dei viola. Alla prima con Iachini la Fiorentina non va oltre l'1-1: un punto a testa per toscani ed emiliani.