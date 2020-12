Ibra ammette: "I gol non sono mai stati un problema, ma oggi non corro più come prima"

Com'è cambiato col tempo Zlatan Ibrahimovic? Lo svedese ha provato a rispondere a questa domanda durante la sua intervista alla BBC: "Ho tanta esperienza, i gol non sono mai stati un problema, io semplicemente vado avanti. Non sono lo stesso giocatore di 5 anni fa, non sono lo stesso giocatore di 10 anni fa, tutti cambiamo a causa dello sviluppo da un punto di vista fisico. Sono onesto, non corro più quanto correvo prima. Ora corro in modo più intelligente. La ragione per cui dico che il campionato italiano è il più difficile per un attaccante è che è molto tecnico e la filosofia è quella di non subire gol piuttosto che segnarlo".