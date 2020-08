Ibra ancora al Milan? Gazidis fiducioso: "Stiamo facendo tutto il possibile"

Il Milan ritiene sempre centrale Zlatan Ibrahimovic nel suo progetto? A questa ha risposto in conferenza stampa l'amministratore delegato rossonero, Ivan Gazidis: "Ha giocato un ruolo importante sin dal suo arrivo e vorremmo che lo abbia anche in futuro. Stiamo facendo il possibile per chiudere la trattativa in modo positivo. È una sfida speciale per tutti, mi sento ottimista".