Ibra ancora out, Pioli: "Non so quanto possa giocare ancora, vorrei regalargli la longevità"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta, ha parlato dell'assenza di Ibrahimovic e del prosieguo della sua carriera: "Quanto può durare il percorso di Ibrahimovic? "Non so quanti anni possa ancora giocare, per il suo entusiasmo potrei anche dire che può giocare in eterno, con questa testa qui Zlatan va sopra qualsiasi difficoltà. Ha una motivazione e passione per questo sport veramente incredibile. Mi piacerebbe regalargli la longevità, se potessi fargli un regalo gli allungherei la carriera più possibile.

Atalanta? Zlatan non sarà convocato ma sta meglio, sfrutterà la sosta per stare meglio e mi auguro che valga anche per i suoi compagni".