Ibra, clamorosa smentita di Raiola: "Non ha rinnovato il contratto col Milan!"

Arriva la smentita, e che smentita, da parte di Mino Raiola, sul presunto accordo tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic. Attraverso il proprio profilo Twitter, l'agente dello svedese ha infatti definito come "Fake News" la notizia della firma dell'attaccante, commentando: "Ibrahimovic NON ha rinnovato il suo contratto con il Milan"

Ibrahimovic has NOT renewed his contract with AC Milan. ⠀

Ibrahimovic NON ha rinnovato il suo contratto con AC Milan. #FakeNews pic.twitter.com/cSiYLxF7pT