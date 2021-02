Ibra fa 500: A San Siro Milan avanti 1-0 contro il Crotone al 45'

Zlatan Ibrahimovic fa 500 e il Milan va all'intervallo in vantaggio contro il Crotone. Partita meno facile del previsto dei rossoneri, che trovano un avversario ben disposto in campo e in grado anche in più di un'occasione di dare fastidio ai difensori. A fare la differenza il divario tecnico tra le due squadre come dimostra la rete che ha sbloccato l'incontro al 31'. Splendida triangolazione di Ibra con Rafael Leao e destro che finisce nell'angolo più lontano. Si tratta del 500° gol in carriera a livello di club per lo svedese, di cui 82 con la maglia rossonera.