Ibra, le prime parole da rossonero: "Lotterò per cambiare il corso di questa stagione"

Zlatan Ibrahimovic è di nuovo un giocatore del Milan e ha affidato ai canali ufficiali rossoneri le sue prime emozioni: "Sto tornando in un Club che rispetto enormemente e in una città che amo. Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi" le prime parole da nuovo calciatore rossonero per lo svedese.