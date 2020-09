Ibra subito protagonista: "Sono come Benjamin Button, nato vecchio ma morirò giovane"

"Sono come Benjamin Button: nato vecchio, ma morirò giovane". Decisivo con la sua doppietta nel 2-0 del Milan al Bologna, Zlatan Ibrahimovic scherza sulla sua età, nell'intervista rilasciata a Sky a fine partita. In effetti, è difficile dargli torto: per la prima volta in carriera, infatti, Ibra ha segnato una doppietta nella sua prima gara stagionale in Serie A. E in generale, per trovare una doppietta all'esordio in campionato, bisogna tornare all'agosto 2012, 2-2 tra PSG e Lorient.