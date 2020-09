Ibrahimovic a modo suo: "Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi, cattiva idea"

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è risultato positivo al Coronavirus e attraverso Twitter ha commentato la notizia, sempre a modo suo, come ha abituato tutti nel corso degli anni: "Sono risultato negativo ieri e positivo oggi. Non ho sintomi e sarà sempre così. Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi. Cattiva idea".

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea