Ibrahimovic verso il ritiro? Nuovo stop di un mese e riflessioni sul futuro

Nuovo guaio muscolare per Zlatan Ibrahimovic, che rischia concretamente di dover saltare un altro mese di campo e dunque restare fuori dai giochi nel mese forse più decisivo in vista del finale di stagione. Un guaio muscolare che aumenta i dubbi sul futuro dello svedese, con l'accordo in scadenza a giugno e con una valutazione che il club milanista dovrà fare non solo a partire dal valore (che non è in dubbio) del calciatore, ma anche delle sue condizioni atletiche. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.