Icardi ha già dimenticato l'Inter: "PSG miglior squadra in cui ho giocato"

Mauro Icardi non si ferma più e ha già dimenticato l'Inter. L'attaccante del Paris Saint-Germain, autore di una doppietta nel 4-0 contro l'Olympique Marsiglia, ha ricevuto il premio come 'man of the match' e commentato così il suo ottimo momento ai microfoni di Canal +: "Il PSG è la squadra migliore in cui ho giocato. C'è armonia con i miei compagni. Sono molto contento per questa vittoria, è importante per la squadra. Sono felice di aver segnato due gol, sono venuto qui per fare gol e vincere".